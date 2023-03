Xavier Hoche promu directeur général délégué de Groupama AM

Le directeur des gestions de Groupama Asset Management, Xavier Hoche, a été nommé directeur général délégué à l’occasion d’un conseil d’administration s’étant tenu le 22 février dernier, a annoncé la société de gestion ce mardi. Xavier Hoche, qui a rejoint Groupama AM en juin 2021, succède à Jean-Marie Catala qui a fait valoir ses droits à la retraite fin 2023.

Xavier Hoche et Jean-Marie Catala mettront à profit cette période pour assurer la meilleure transition possible dans la passation de ces responsabilités, indique un communiqué. Avant de rejoindre Groupama AM, Xavier Hoche a été responsable des convertibles chez Silex et a fondé AltaRocca AM en 2013, boutique de gestion sur les convertibles, obligations hybrides, dettes privées et obligations à haut rendement. La firme, adossée à Primonial, avait été rachetée en 2018 par la Financière de l’Echiquier, provoquant le départ de Xavier Hoche.

De 2008 à 2013, il a été responsable de la gestion obligations convertibles chez Oddo Asset Management, où il a notamment créé et développé une gamme de fonds datés. Auparavant, il a exercé chez Schelcher Prince Gestion, OFI Asset Management et Crédit Lyonnais Asset Management (devenu Amundi après la fusion avec Société Générale AM). Il a commencé sa carrière comme gérant obligataire chez Crédit Mutuel.