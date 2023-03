Wall Street réduit le délai de livraison des actions

La Securities and Exchange Commission (SEC) a voté mercredi par trois voix contre deux la réduction du délai de règlement-livraison des actions cotées aux Etats-Unis une fois l’ordre d’achat ou de vente passé. Ce délai passera de deux jours à un jour à compter de mai 2024. La mesure vise à tirer les leçons de l’affaire GameStop et du phénomène des meme stocks en 2021, qui avait mis en lumière la fragilité des courtiers et le risque d’inexécution des ordres dans un environnement de très forte volatilité des prix. Le gendarme boursier américain impose aussi de nouvelles contraintes aux courtiers (broker dealers) dans le traitement des ordres de la clientèle institutionnelle. La SEC a adopté une deuxième réforme, élargissant aux crypto-actifs les règles que doivent respecter les conseillers financiers pour la conservation des actifs de leurs clients. L’autorité réagit ainsi à la série de faillites dans la crypto-sphère, qui ont montré dans certains cas l’absence de ségrégation entre les actifs des clients et ceux des entreprises concernées.