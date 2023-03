VanEck abandonne l’idée de créer une société de gestion en Chine

VanEck a abandonné son projet d’établir une filiale de gestion de fonds communs de placement en Chine, a appris Reuters. La société de gestion américaine se retire à cause des incertitudes commerciales liées notamment aux relations géopolitiques tendues entre la Chine et les Etats-Unis. A cela s’ajoute les retards accumulés à cause des restrictions strictes contre la Covid-19 en Chine. Le conseil d’administration de VanEck a décidé en décembre dernier de ne pas entrer sur le marché chinois des fonds communs, qui représente 3.800 milliards de dollars d’encours. Il faisait pourtant partie du premier groupe de six gérants à soumettre en 2021 une demande de licence de gestion de fonds communs de placements auprès du régulateur chinois. Selon Reuters, VanEck envisageait d’investir 100 millions de yuans (14 millions d’euros) dans cette activité. Cependant, VanEck ne quitte pas complètement l’Empire du Milieu. La société de gestion américaine compte avoir une présence à travers le programme QDLP «Qualified Domestic Limited Partner», qui est un régime d’investissement offshore pour les investisseurs chinois. Parmi les autres gérants américains qui ont sondé le marché chinois, Vanguard avait lui aussi abandonné son projet d’obtenir une licence de gestion il y a deux ans, à cause d’un marché «encombré». La Chine a ouvert ses portes aux gérants étrangers en 2020, en assouplissant les seuils de détention de capitaux dans la gestion d’actifs.