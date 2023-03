Valse de dirigeants chez les gestionnaires d’actifs américains

Invesco, Russell Investments et Northern Trust Asset Management ont annoncé le renouvellement de leurs directions respectives cette semaine. Le président directeur général d’Invesco, Marty Flanagan, en poste depuis 2005, va ainsi prendre sa retraite le 30 juin. Il poursuivra une mission de conseil en tant que président émérite jusqu’au 31 décembre 2024. L’actuel directeur pour les Amériques, Andrew Schlossberg, lui succédera dans les fonctions de président et directeur général d’Invesco.

Marty Flanagan est entré chez Invesco en 2005. Sous sa direction, Invesco aura vu ses encours gonfler de 400 milliards à 1.400 milliards de dollars en partie via des acquisitions dont celles de la gestion d’actifs retail de Morgan Stanley et d’Oppenheimer Funds, ex-filiale de MassMutual. Il aura aussi développé une solide franchise sur la gestion indicielle avec les rachats de Source et de l’activité ETF de Guggenheim Partners. L’intégration d’Oppenheimer Funds, l’entrée de Trian au conseil d’administration d’Invesco et le projet avorté de la fusion avec la gestion d’actifs de State Street auront animé les dernières années de son mandat.

Invesco remplace par ailleurs son responsable des investissements, Greg McGreevey par deux co-directeurs des investissements, Stephanie Butcher et Tony Wong. Doug Sharp, responsable d’Invesco pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, voit ses fonctions étendues aux Amériques. En outre, il sera en charge des ETF, des comptes gérés séparément et des fonctions digitales de la société de gestion au niveau international.

Le réservoir de BlackRock

De leur côté, Russell Investments et Northern Trust Asset Management ont rempli des postes vacants et pioché leurs nouvelles têtes chez BlackRock. Russell Investments a nommé Zach Buchwald en qualité de directeur général et président du directoire. Il prendra ses fonctions le 1er mai et succédera à Michelle Seitz, qui a occupé ces fonctions entre septembre 2017 et octobre 2022. Zuch Buchwald a passé 15 ans chez BlackRock où il occupait jusqu’à récemment le poste de responsable de l’activité institutionnelle en Amérique du Nord.

Son ancien collègue chez BlackRock, Daniel Gamba, va prendre les rênes de Northern Trust Asset Management le 3 avril prochain. En tant que président de la gestion d’actifs, il sera rattaché à Michael O’Grady, directeur général de Northern Trust. Son prédécesseur, Shundrawn Thomas, avait quitté la firme après cinq ans de mandat en juin 2022. Daniel Gamba a passé 22 ans chez BlackRock, notamment en tant que co-directeur des actions fondamentales.