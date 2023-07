Une société de gestion russe réclame 1,8 milliard d’euros à Euroclear

First AM, société de gestion russe, a entamé une procédure judiciaire contre le dépositaire central Euroclear devant la Cour d’arbitrage de Moscou, rapporte Reuters. Le gestionnaire réclame 184,8 milliards de roubles (1,8 milliard d’euros) « afin de protéger ses investisseurs dont les actifs ont été gelés » en raison des sanctions financières prises par l’Occident à l’égard de la Russie après l’invasion par celle-ci de l’Ukraine en février 2022. First AM avait déjà tenté de faire débloquer les actifs bloqués par Euroclear et Clearstream l’an dernier en faisant appel aux autorités européennes ainsi qu’aux ministres des finances belge et luxembourgeois.

