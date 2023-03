Une reprise de marché durable ?

Le graphique ci-contre montre le niveau du VIX (volatilité implicite du S&P500 à 30 jours) et le spread high yield aux Etats-Unis. Il illustre que le risque de crédit et la volatilité des actions évoluent généralement de concert. Les deux indicateurs ne sont certes pas toujours alignés pour des raisons de liquidité, de décomposition sectorielle divergente, etc. Ils partagent néanmoins des co-mouvements remarquables.

Le VIX et le spread high yield se sont tous les deux normalisés depuis juin 2022 pour approcher aujourd’hui des niveaux proches de leurs moyennes et médianes historiques respectives.

La volatilité réalisée s’est elle aussi rapidement normalisée pour s’approcher de 17% pour le S&P500 sur le mois écoulé.

Il semble que le marché soit devenu beaucoup plus serein et résilient face aux mauvaises nouvelles. Cela peut bien entendu refléter « un aveuglement au désastre » ou un déni des marchés quant au risque que le durcissement des conditions monétaires affecte l’activité et les bénéfices avec un certain retard.

Nous croyons au contraire que la visibilité sur la désinflation à venir, la résilience de l’activité et l’inflexion du resserrement monétaire alimentent ce nouveau cycle financier. Un « taper tantrum » inversé en sorte.

{"title":"","image":"298770","legend":"","credit":""}