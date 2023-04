Une coalition d’investisseurs demande à Nestlé de s’engager sur les aliments sains

Alors que l’assemblée générale de Nestlé à Lausanne doit se tenir ce jeudi 20 avril, un groupe de vingt-six investisseurs, gérant un total de 3.000 milliards de dollars d’actifs, a appelé le groupe agroalimentaire à s’engager à établir des objectifs pour améliorer son impact sur la santé de la population.

Les investisseurs, réunis par l’organisation non gouvernementale ShareAction, estiment que le groupe suisse doit rééquilibrer ses ventes vers des produits meilleurs pour la santé s’il veut atteindre son ambition « d’être à la pointe de l’industrie lorsqu’il s’agit de mettre des régimes alimentaires équilibrés à la portée des gens dans le monde entier ».

Le groupe d’investisseurs, qui inclue notamment La Française Asset Management, Legal & General Investment Management et Impax Asset Management, a indiqué dans sa déclaration qu’il soutenait la récente communication de Nestlé sur la nutrition, mais il estime qu’elle ne va pas assez loin. En réponse aux appels lancés par le groupe l’année dernière, le groupe helvétique a accepté de rendre compte du caractère sain de ses ventes à l'échelle mondiale et de le faire également pour treize marchés clés en utilisant des modèles de profilage des nutriments reconnus et approuvés par les gouvernements, ce qu’il a fait en mars de cette année.

« Nestlé a déclaré vouloir vendre davantage d’aliments plus sains, mais n’a pas donné l’assurance qu’il s’attaquerait également à ses ventes d’aliments moins bons pour la santé, ce qui est essentiel pour lutter contre les effets néfastes des problèmes de santé liés à l’alimentation », a commenté Simon Rawson, directeur général adjoint de ShareAction. « Nestlé a l’occasion de rester à la pointe de la réglementation alimentaire et de l'évolution des attentes des parties prenantes. Une étude récente publiée par la Fédération mondiale de l’obésité a montré que plus de la moitié de la population mondiale vivra avec un surpoids ou une obésité d’ici 2035 si des mesures sérieuses et immédiates ne sont pas prises. Nestlé, en tant que premier fabricant mondial d’aliments et de boissons, pourrait faire beaucoup plus pour soutenir la santé de la population », poursuit-il.

ShareAction coordonne l’initiative «Marchés sains» depuis plus de quatre ans. Cette initiative vise à améliorer la santé publique en veillant à ce que les produits alimentaires et les boissons sains soient abordables et accessibles à tous. Elle encourage l’intégration de la santé dans les décisions d’investissement et coordonne l’engagement collaboratif avec le secteur de la vente au détail et de la fabrication de produits alimentaires, en vue d’améliorer la divulgation, la performance et la fixation d’objectifs.

A lire aussi: