Un nouvel acteur entre dans le dossier de rachat de GAM

Et de trois. Après Liontrust AM, puis Xavier Niel et consorts, c’est au tour de l’entrepreneur suisse Marco Garzetti de sortir du bois et publier son projet de reprise du gérant d’actifs helvétique GAM. Le dirigeant du gérant de fortune suisse BZ Beraterzentrum a publié ce vendredi 19 mai une lettre ouverte aux actionnaires de GAM dans laquelle il explique son plan de redressement de la société. GAM a très rapidement annoncé dans la foulée vendredi soir qu’il avait déjà rejeté cette offre qui lui avait été présentée le 3 mai dernier et annoncé officiellement le 4 mai qu’il préférait celle de LionTrust.

Le vétéran de la gestion d’actifs suisse souhaite investir 65 millions de francs suisses (67 millions d’euros) dans GAM pour maintenir l’indépendance de la société de gestion. Il veut notamment investir 34 millions de francs par le biais d’une augmentation de capital, via la société d’investissement Taure Invest, créée pour l’occasion, dont Marco Garzetti détient 84%. Les 16% restant sont détenus par quatre autres actionnaires «citoyens suisses» mais dont le nom n’est pas dévoilé. «Ils s’investiront non seulement financièrement, mais aussi personnellement pour redonner à GAM une assise stable», indique une présentation sur le site de Taure.

Cette opération ferait de Taure Invest, et donc de Marco Garzetti, l’actionnaire principal avec 68% des actions. Dans un deuxième temps, il compte prêter 31 millions de francs, toujours via Taure Invest, pour garantir les besoins urgents de liquidités. En matière de gouvernance, le dirigeant souhaite réduire le conseil d’administration à cinq membres, dont il prendrait la présidence. Il envisage de ne conserver qu’un seul des administrateurs actuels, et de nommer trois nouveaux membres indépendants. Ce plan avait déjà été exposé au conseil d’administration fin mars, précise-t-il dans sa missive.

Selon lui, la société pourrait atteindre un résultat avant impôts de 50 millions de francs d’ici 2026, grâce notamment à une forte restructuration. A l’instar de Liontrust AM, Taure Invest a d’ailleurs déjà opté pour la vente de la branche de services d’administration de fonds. Un point qui le différencie du projet de Xavier Niel et de ses associés. Ces derniers, qui possèdent un peu plus de 8 % du capital, ont annoncé en début de semaine vouloir dépasser les 10%.

A lire aussi:

Le dirigeant a par ailleurs révélé qu’il avait déjà soumis en janvier dernier une première offre non contraignante de rachat de la totalité du capital au conseil d’administration de GAM à 1,13 franc par action, contre 0,6723 franc pour l’offre de Liontrust de ce mois-ci. La présentation du nouveau plan, basé sur une émission d’actions et d’un prêt, résulte du besoin urgent de cash de la part de GAM, assure Marco Garzetti.

GAM Holding AG a rejeté l’offre de Taure AG le 3 mai 2023 «parce qu’elle sous-évaluait matériellement l’entreprise», a annoncé GAM vendredi soir, ajoutant que pour son conseil d’administration, «l’offre de Taure AG n'était pas exécutable, qu’elle représentait une dilution importante pour les actionnaires existants, qu’elle n'éliminait pas les risques importants liés au fait que GAM reste une entreprise indépendante et qu’elle n'était pas dans l’intérêt de toutes les autres parties prenantes». Selon la société de gestion, l’offre de Taure valoriserait chaque action GAM à environ 0,26 CHF. L’offre de Liontrust est plus de 2,6 fois supérieure à la valeur proposée par Taure AG.

L’action GAM a clôturé vendredi à 0,606 CHF