Un hedge fund londonien va financer des clubs de football européens

Un hedge fund de plus s’est lancé sur la thématique du football. Le gérant alternatif londonien Fasanara Capital a fait équipe avec Tifosy Capital & Advisory, banque d’investissement spécialiste des investissements dans le sport, pour le lancement d’un nouveau fonds, selon Bloomberg. Ce fonds a pour objectif de lever 500 millions de dollars pour prêter de l’argent à des clubs de taille modeste des cinq plus grands championnats européens de football (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1)

Bloomberg précise que le fonds a signé des deals avec une dizaine de clubs et envisage d’en financer jusqu'à 30 au total.

Outre le football, Fasanara Capital est présent dans l’univers des actifs digitaux. Il a été le premier gestionnaire d’actifs à ouvrir un bureau dans le métavers.

A lire aussi: