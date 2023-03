Un groupe d’investisseurs lance une initiative d’engagement actionnarial sur la neutralité carbone des entreprises

Un accord a été trouvé dimanche matin par les négociateurs de l’Union européenne sur la réforme du marché du carbone, qui doit permettre au bloc de concrétiser ses ambitions en matière d’action climatique, a annoncé la présidence tchèque de l’UE. Après plus de 30 heures de discussions, les négociateurs sont convenus de porter à 62% l’objectif global de réduction des émissions dans les secteurs couverts par le système européen d'échange de quotas d'émission d’ici à 2030. Les ménages paieront également un prix du carbone sur le carburant et le chauffage à partir de 2027. Cet accord doit encore être approuvé par le Parlement et le Conseil européens. Le marché du carbone de l’UE requiert qu’environ 10.000 centrales électriques et usines achètent des permis de CO2 lorsqu’elles polluent. L’UE s’est engagée à diminuer ses émissions nettes de 55% d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, ce qui implique d’accélérer les réductions de CO2.