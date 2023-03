Un dirigeant de Somerset nommé à la tête du think tank des boutiques britanniques

Sebastian Stewart, Partner et directeur des services clients chez Somerset Capital Management, vient d’être nommé comme président de l’Independant Investment Management Initiative (IIMI), le think tank britannique des boutiques de gestion. Il remplacera Nick Mottram de Polar Capital, qui a géré cette initiative pendant un mandat de trois ans. Au sein de ses nouvelles responsabilités, Sebastian Stewart sera chargé d’assurer que l’environnement réglementaire soutient les boutiques et promeut la concurrence. Il sera également responsable de promouvoir les atouts des boutiques de gestion et faciliter les opportunités commerciales pour ses membres ainsi que définir les meilleures pratiques. Sebastian Stewart est membre du conseil d’administration depuis 2019, dont il était président adjoint. Il dirigera un nouveau conseil d’administration comptant une douzaine de membres. L’IIMI représente près de 500 milliards de livres sterling d’encours sous gestion.