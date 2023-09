Un conseiller en investissement paye plus de 3 millions de dollars pour mettre fin à des accusations de fraude de la SEC

Le régulateur américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC), a annoncé jeudi 14 octobre que GlennCap, société de conseil en investissement basée dans l’État du Connecticut, et son président Jonathan Vincent Glenn avaient réglé plus de trois millions de dollars pour mettre fin à des accusations de fraude. Ils ont utilisé la procédure du cease-and-desist.

La SEC accusait la société et son président de cherry-picking. Dans les faits, entre janvier 2020 et mars 2022, GlennCap et son président ont privilégié des comptes de clients en leur attribuant le produit d’opérations rentables réalisées sur des titres et en ont défavorisé d’autres en leur attribuant un « nombre disproportionné » d’opérations non-rentables. Les comptes privilégiés étaient soit les propres comptes de GlennCap, soit ceux des clients qui versaient à GlennCap des frais de commissions plus élevés en cas de bonnes performances.

Selon la SEC, GlennCap et son président ont perçu au moins 2,7 millions de dollars en ayant recours au cherry-picking. D’autant que le régulateur américain a également mis au jour des communications trompeuses et falsifiées aux clients et prospects de GlennCap sur les pratiques de trading du conseiller en investissement.