Un ancien directeur général du GPIF rejoint MSCI

MSCI a annoncé la nomination de Hiromichi Mizuno en tant que conseiller spécial auprès de son directeur général Henry Fernandez à partir du 1ᵉʳ août. Il sera responsable du conseil stratégique, du leadership intellectuel et de l’engagement avec l’industrie financière.

Hiromichi Mizuno était le directeur général exécutif et le directeur des investissements du fonds de pension japonais Government Pension Investment Fund (GPIF), gérant près de 1.400 milliards de dollars d’encours entre 2015 et 2020. Il occupe actuellement diverses fonctions, dont celle de membre du conseil d’administration de Tesla et d’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU sur l’innovation dans la finance et les investissements durables. Avant de rejoindre le fonds de pension japonais, il a été associé chez Coller Capital de 2003 à 2015. Au début de sa carrière, il a travaillé chez Sumitomo Mitsui Trust Holdings de 1998 à 2003.

