UBS pourrait payer des centaines de millions de dollars dans l’affaire Archegos

UBS pourrait devoir payer une amende de plusieurs centaines de millions de dollars pour la mauvaise gestion d’Archegos Capital par Credit Suisse, rapporte le Financial Times. Credit Suisse a demandé à la Finma, la Federal Reserve et la Prudential Regulation Authority de publier les conclusions de leur enquête et d’annoncer les éventuelles sanctions fin juillet, selon quatre sources. L’amende de la Fed pourrait représenter 300 millions de dollars, tandis que la PRA pourrait imposer une sanction allant jusqu’à 100 millions de livres, selon une source. Les deux pourraient être négociées.

