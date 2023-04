UBS a continué d’attirer des clients au premier trimestre

Jean-Christophe Fromantin, Christian de Boissieu, Kako Nubukpo, François-Xavier Oliveau et Christian Walter

Jean-Christophe Fromantin et alii: «Deux facteurs que nous avons du mal à appréhender participent des tensions et de conflictualités nouvelles : le temps et les échelles. L’un comme l’autre relève d’une complexité grandissante dont notre positivisme révèle les limites»