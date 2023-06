Two Sigma révèle des frictions entre ses cofondateurs

Un désaccord de longue date au sein de Two Sigma Investments, l’un des plus grands hedge funds du monde, a éclaté au grand jour, soulevant des questions quant à l’avenir de l’entreprise, écrit The Wall Street Journal.

En 22 ans, John Overdeck et David Siegel ont fait de Two Sigma un mastodonte de la gestion quantitative, pesant 60 milliards dollars. Mais en coulisses, les cofondateurs milliardaires sont divisés sur la direction de la société, la planification de la succession et d’autres sujets, selon des sources proches du dossier.

Les relations se sont détériorées au point que Two Sigma a ressenti le besoin de révéler les frictions dans une déclaration officielle datée du 31 mars. Dans une section peu remarquée sur les « risques matériels » liés à ses stratégies d’investissement, la société prévient que le comité de gestion de Two Sigma – composé seulement de John Overdeck et David Siegel - a des difficultés à prendre des décisions clés. Ce genre de révélation est pratiquement sans précédent dans le monde de l’investissement, selon des avocats et des investisseurs.

Dans le document, Two Sigma déclare que la discorde pourrait affecter « la capacité de la société à retenir ou à attirer des employés (y compris des employés de très haut niveau) et pourrait continuer à affecter la capacité des employés à mettre pleinement en œuvre des initiatives clés en matière de recherche, d’ingénierie ou d’activités de l’entreprise ». Les litiges pourraient affecter les rendements des investisseurs au fil du temps, a déclaré l’entreprise.

Certains cadres supérieurs sont déjà partis chez des concurrents, mais les résultats de Two Sigma restent solides. Les investisseurs semblent rester fidèles, et la société est toujours rentable, indique le quotidien.