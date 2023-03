Third Point prend une participation dans Salesforce

Third Point a pris une participation dans Salesforce, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Il s’agit du cinquième investisseur activiste connu à avoir une position dans le capital de la société de logiciels, après Elliott Investment Management, Starboard Value, ValueAct Capital Partners et Inclusive Capital. Third Point a l’habitude de prendre des participations dans de grandes sociétés et réclamer des changements. La taille de la position dans Salesforce et ses projets ne sont pas connus.