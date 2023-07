Sylt Capital Partners obtient un sursis pour le retrait de son agrément

Nouveau sursis pour la société de gestion Sylt Capital Partners. Alors qu’elle devait subir unretrait d’agrément, sa mise en oeuvre est retardée par l’Autorité des marchés financiers, qui dire " prendre du fait que la société a pris des mesures qui nécessitent l’accomplissement de certaines formalités». La date la plus tardive de mise en œuvre du retrait d’agrément de la société était fixée initialement au 31 décembre 2022 et elle est reportée au 31 décembre 2023.

Dans un communiqué, l’AMF rappelle qu’il y a un an jour pour jour, le 5 juillet 2022, le Collège de l’AMF a constaté que la société Sylt Capital Partners ne respectait plus les conditions de son agrément. En application de l’article L. 532-10 du code monétaire et financier, le Collège de l’AMF a donc décidé de prononcer le retrait de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille. Ce retrait d’agrément devait prendre effet à la date à laquelle une ou plusieurs autres sociétés de gestion auront été désignées pour gérer les placements collectifs créés par la société Sylt Capital Partners ou, à défaut, à la date à laquelle lesdits placements collectifs auront été liquidés et au plus tard le 31 décembre 2022, sauf prorogation.

Toutefois, prenant acte du fait que la société a pris des mesures qui nécessitent l’accomplissement de certaines formalités, le Collège de l’AMF a décidé, lors de sa séance du 20 décembre 2022, de reporter la date la plus tardive de mise en œuvre du retrait d’agrément de la société Sylt Capital Partners à la date de transfert de l’ensemble de sa gestion collective à une ou plusieurs autres sociétés de gestion ou, à défaut, à compter de la date à laquelle les placements collectifs auront été liquidés et au plus tard le 30 juin 2023, sauf prorogation.

Lors de sa séance du 20 juin 2023, le Collège de l’AMF ayant constaté que l’accomplissement des formalités nécessitait encore du temps compte tenu de la nature des actifs détenus en portefeuille, il a décidé de reporter une nouvelle fois la date de mise en œuvre du retrait d’agrément de la société au plus tard le 31 décembre 2023, sauf prorogation.

Jusqu'à cette date, la société restera placée sous le contrôle de Yann de Saint-Meleuc, désigné en qualité de mandataire par l’AMF.

La société a enregistré dernièrement les démissions de son directeur général ainsi que son commissaire aux comptes Mazars. Elle a été créée en 2020 en tant que société de capital-investissement immobilier, gérant un fonds de dette et un fonds d’actions value-add.