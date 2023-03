Sycomore AM confie sa direction générale à Denis Panel

Une nouvelle ère s’ouvre chez Sycomore Asset Management. La société de gestion française va pour la première fois depuis sa création en 2001 être dirigée par une personne venant de l’extérieur. Il s’agit de Denis Panel, jusqu’à présent directeur du pôle d’expertise MAQS (Multi-Asset, Quantitative and Solutions) de BNP Paribas Asset Management. Il rejoindra Sycomore en tant que directeur général le 3 avril 2023. Cette arrivée fait suite au départ d’Emeric Préaubert, l’un des cofondateurs de Sycomore AM, «pour s’investir dans un projet personnel en dehors du secteur de la gestion d’actifs», explique une porte-parole de la boutique. Emeric Préaubert dirigeait la société en alternance avec Christine Kolb et Cyril Charlot, les deux autres associés fondateurs qui restaient, en vertu d’une direction générale tournante. Ce système avait été mis en place en 2018 après le départ à la retraite de Laurent Deltour, un autre associé-fondateur, qui présidait alors Sycomore AM. Christine Kolb et Cyril Charlot continueront à travailler au sein de l’entreprise spécialisée dans l’investissement responsable, dont ils sont actionnaires. Le duo reste respectivement directrice du développement et directeur de la gestion. «Ils épauleront Denis dans la poursuite de l’aventure commune», assure Sycomore AM. Bien qu’il quitte ses fonctions opérationnelles, Emeric Préaubert demeure actionnaire de Sycomore AM et membre du conseil de surveillance. Un nouvel élan L’arrivée d’une personnalité extérieure vise aussi à donner un nouvel élan à Sycomore, qui a affiché une décollecte de 150 millions d’euros au cours d’une année 2022 difficile sur les marchés, et dont les encours n’ont pas réellement décollé depuis l’entrée au capital de Generali Investments en février 2019. Les encours étaient à 7,1 milliards d’euros fin 2022, contre 8 milliards d’euros annoncés au moment du bouclage de l’opération il y a quatre ans. Ce changement de gouvernance ne modifie pas les forces en présence au capital et ne serait pas le prélude à des changements ultérieurs, selon la société. Sycomore reste détenue à 59,2 % par Generali Investments, tandis que le solde du capital se partage entre les associés fondateurs et les salariés. Le seul changement est l’arrivée de Denis Panel au capital. Pour Denis Panel, il s’agit en tout cas d’un nouveau défi, plus entrepreneurial, après avoir travaillé pendant 15 ans chez BNP Paribas Asset Management et dirigé MAQS ces dernières années, qui affichait quelque 144 milliards d’euros d’actifs fin 2020.