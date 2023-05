Swedbank nomme un nouveau directeur de la sélection de fonds

Jean-Dominique Merchet

« Les faits sont têtus », disait Lénine et les électeurs turcs viennent de nous le prouver une fois de plus. Au pouvoir depuis vingt ans, Recep Tayyip Erdogan a remporté les élections législatives et il part favori pour le second tour de la présidentielle, le 28 mai. Dimanche, plus de 28 millions de Turcs ont déposé dans l’urne un bulletin à son nom, malgré l’usure d’un long règne, une crise économique sévère, les restrictions aux libertés et les polémiques sur le récent tremblement de terre. Le « Reis » conserve une solide base politique et sociale. Unie, l’opposition n’a pas réussi son pari. Les capitales occidentales auraient préféré une victoire de son rival Kemal Kiliçdaroglu, moins clivant et plus proche de nos valeurs démocratiques et libérales.