State Street Global Advisors étend le droit de vote aux ETF et fonds communs de placement

Après BlackRock et Vanguard, c’est au tour de State Street Global Advisors d’étendre le droit de vote à davantage d’investisseurs, dont ceux qui sont investis dans des ETF et des fonds communs de placement américains. Les investisseurs dans certains fonds actions américains de la gamme SPDR ETF et des fonds communs de placement pourront désormais choisir une politique de vote. La société de gestion américaine s’est alliée avec le proxy Institutional Shareholder Services (ISS) pour proposer des politiques de votes aux investisseurs.

State Street Global Advisors a initialement ouvert le droit de vote par proxy en décembre 2022 aux investisseurs dans des fonds actions indiciels dans des comptes gérés séparément et certains fonds institutionnels aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, représentant 49% de ces actifs. Le nouvel élargissement du périmètre de droit de vote couvrira des profils d’investisseurs représentant 82% des actifs indiciels eb actions gérés par la société de gestion. Les investisseurs qui ne souhaitent pas voter par proxy peuvent toujours déléguer cette activité à l’équipe de stewardship. La société de gestion vise à étendre ce droit de vote à tous les fonds actions américaines de SPDR ETF et des fonds communs de placements américains gérés en interne d’ici fin 2024.

A lire aussi:

La démocratie actionnariale à travers de l’exercice des droits de vote a d’abord été vantée par Larry Fink, le cofondateur et directeur général de BlackRock. Lors d’une lettre datée de novembre 2022 destinée à ses clients et aux dirigeants d’entreprises, le patron américain a proposé d’élargir ce droit de vote à certains investisseurs éligibles, dont les assureurs, les fonds de dotation, les fondations et les fonds souverains, sous conditions de légalité et de possibilité opérationnelle. En février 2023, Vanguard a pris ce chemin en proposant aux porteurs de parts d’ETF de voter en assemblées générales dans un programme pilote sur trois de ses ETF actions.

A lire aussi: