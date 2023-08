Société Générale étudierait une vente de Société Générale Securities Services

La banque française Société Générale étudierait plusieurs options pour l’avenir de Société Générale Securities Services (SGSS) dont une potentielle vente, rapporte Bloomberg citant des sources anonymes. La firme collabore avec Citigroup sur un potentiel deal dans le cadre d’efforts pour se délester d’activités peu performantes. SGSS pourrait être valorisée à plus d’un milliard d’euros, selon l’agence américaine.

SGSS propose une gamme de services aux fonds d’investissement et gestionnaires d’actifs. A fin juin 2023, la filiale de Société Générale était le dépositaire de 3.552 fonds et le valorisateur de 2.999 fonds. Elle conservait 4.702 milliards d’euros pour le compte de fonds d’investissement et en administrait 587 milliards selon les chiffres indiqués sur son site internet.

