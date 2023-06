Smart Lenders AM va financer Student Finance

Dans un monde en profonde transformation, environ un milliard de personnes devront se former pour occuper un nouvel emploi. Mais cette mutation du travail est compliquée, elle est freinée par le manque de données fiables permettant de prendre des décisions de formation, tant au niveau individuel que dans les entreprises. Mais aussi par les difficultés de financement et par l’inefficacité de la mise en relation entre les personnes qui cherchent un emploi et les entreprises qui souhaitent recruter.

Près de 2.000 personnes déjà formées

C’est pour contribuer à résoudre ce problème que s’est créée Student Finance, une plateforme de financement de formations qui offre un service à haute valeur ajoutée. Lancée en 2020, Student Finance a déjà permis à 1.965 personnes de suivre une formation pour un montant cumulé de 16,7 millions d’euros, ce qui leur a permis de gagner 5,8 millions d’euros de revenus supplémentaires.

Le principe de la plateforme consiste à s’appuyer sur des données de masse pour cartographier le marché du travail et modéliser les besoins en compétences des entreprises. Dès lors, elle passe des contrats avec les écoles offrant des formations dans des domaines comme les technologies et le digital, les compétences liées à la transition écologique et la santé. Ainsi, Student Finance propose de financer la formation de personnes en reconversion par un prêt personnel au candidat qui couvre 85% du coût, car la plateforme négocie une remise de 15%. L’école touche 75% de la somme au départ et reçoit les 25% une fois que la personne formée a trouvé un nouveau travail. Le candidat remboursera ce prêt ultérieurement par un pourcentage de son salaire lorsqu’il occupera un nouvel emploi mieux rémunéré. Ces prêts sont garantis par le Fonds européen d’investissement (FEI).

«Nous accompagnons étroitement les candidats tout le long du chemin jusqu’à leur nouvel emploi, grâce à notre équipe de placement interne, soulignent Mariano Kostelec et Marta Palmeiro, directeur général et directrice financière et risques de Student Finance. Les candidats ne sont pas que des jeunes, même s’ils ont moins de 40 ans généralement. Les formations financées durent en moyenne quatre mois. Après la formation, 75% des candidats trouvent un emploi dans les six mois et 95% dans les 18 mois. En moyenne, ils gagnent 50% de plus dans leur nouvel emploi par rapport à leur ancien travail. »

L’activité a démarré en Espagne, elle est désormais lancée au Royaume-Uni et l’équipe se prépare à entrer en Allemagne. La société a levé 39 millions d’euros en série A et 10 millions d’euros pour financer ses prêts.

Alignement des intérêts

Pour Erich Bonnet, CEO et fondateur de Smart Lenders, un asset manager spécialisé dans l’investissement sur les plateformes de financement, Student Finance a de nombreux atouts : «c’est une activité à impact fort et le risque de crédit est maîtrisé grâce à leur expérience du scoring, à l’alignement des écoles et à des mécanismes de protection spécifiques. »

En effet, le fonds de Smart Lenders qui finance Student Finance s’engage à acheter les prêts octroyés par la plateforme à hauteur de 13,5 millions d’euros par an pendant deux ans, il reçoit en échange 1% en stock-options à la signature et 0,5% par tranche de 5 millions d’euros prêtés, ainsi qu’un rendement préférentiel de 10% en euros. En outre, la plateforme couvre les premières pertes. Si elle se trouve dans l’incapacité de racheter les prêts en défaut, la perte liée aux prêts défaillants sera couverte par la garantie additionnelle.

Le fonds de Smart Lenders baptisé Lending Smart Fund 1 est un fonds de financement spécialisé de droit français, déclaré à l’AMF, fermé pendant huit ans. Il relève de l’article 8 SFDR. Il servira au financement de 5 à 7 plateformes de prêt avec un objectif de montant de 150 millions d’euros. Les actionnaires et associés du fonds ont également investi 16 millions d’euros dans les mêmes conditions que les investisseurs. Le rendement attendu est de 6 à 8% sur le portefeuille de crédit complété d’un rendement additionnel de 1 à 2% par an sur le capital des plateformes.