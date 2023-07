Silex finalise la structuration de son indice biodiversité

Comme l’avait annoncé L’Agefi, le groupe Silex, a été aidé par le fournisseur de données ESG ISS et Solactive pour le calcul de l’indice pour la mise sur pied de Solactive Euro 40 Biodiversity on Land Index. Cet indice propriétaire s’attaque au très transversal univers de la protection de la biodiversité.

L’indice Solactive Euro 40 Biodiversity on Land est composé de 40 actions de la zone euro. Leur sélection est basée sur le module de notation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies calculé par ISS ESG, qui évalue l’impact positif ou négatif des entreprises sur la réalisation de deux ODD liés au thème de la Biodiversité terrestre : les ODD 12 (Consommation et production responsables) et 15 (vie terrestre)

A lire aussi: