Sienna IM référence deux fonds sur Iznes

Le gestionnaire d’actifs Sienna Investment Managers a annoncé, ce mercredi, le référencement de ses fonds Sienna Monétaire ISR et Sienna Court Terme ISR gérés par Sienna Gestion sur la plateforme Iznes.A travers cette opération, Sienna IM entendaccélérer sa distribution digitale auprès de certains segments de clients. Sur Iznes, lesinvestisseurs institutionnels peuvent souscrire ou racheter des parts de fonds directement au registre du fonds grâce à la technologie de chaîne de blocs (blockchain). « L’accès à Iznes constitue un réel intérêt pour les clients et représente un parcours différenciant pour accéder aux fonds de Sienna Gestion sur les produits bas de courbe et de placement de trésorerie. Cette innovation permet à nos investisseurs de souscrire de manière rapide, sécurisée et facilitée. C’est une première étape qui nous permettra prochainement d’intégrer des produits non cotés, et des produits hybrides mixant des actifs cotés et non cotés », souligne Xavier Collot, président de Sienna Gestion, dans un communiqué.