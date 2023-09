Sienna IM recrute un directeur de la clientèle chez LOIM

Sienna Investment Managers vient de recruter Géraud Dambrine au poste nouvellement créé de directeur de la clientèle (chief client officer). L’intéressé vient de Lombard Odier IM en France où il a passé dix-sept ans et il était dernièrement vice-président exécutif. Il a aussi travaillé chez Goldman Sachs et Fidelity.

Géraud Dambrine développera les relations de Sienna IM avec les principaux clients institutionnels et sera responsable des équipes commerciales. Il est membre du comité de direction et rapporte à Paul de Leusse, directeur général.

Il accueillera prochainement dans son équipe Markus Schuwerack en tant que directeur commercial pour l’Allemagne et l’Autriche, à Francfort. Fort de 24 ans d’expérience, dont 18 ans dans le secteur de la gestion d’actifs et plus récemment au sein d’Edmond de Rothschild AM, Markus dirigera la présence commerciale de Sienna IM sur les marchés allemand et autrichien.

Enfin, Sienna IM vient aussi de recruter Amaury Eloy en tant que directeur des ressources humaines, succédant à Laurent Gnassia qui prend sa retraite. Amaury Eloy a travaillé dernièrement chez Sycomore AM, et a un parcours d’entrepreneur en France et à l'étranger. Il est rattaché à Philippe Renauld, directeur des opérations et directeur financier.