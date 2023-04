Sienna IM et Malakoff Humanis ouvrent à l'épargne salariale un fonds de dette à impact social

Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers annoncent ouvrir leur fonds de dette privée à impact social créé en juin 2022 à la collecte de l’épargne salariale et l’épargne retraite pour les entreprises et les indépendants. Le fonds Sienna Obligations Impact Social ISR est géré par Sienna Gestion, société de gestion d’actifs issue du partenariat entre Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers. Il combine des obligations cotées ainsi que des actifs non cotés en s’appuyant sur Sienna Private Credit, autre société de gestion du groupe, spécialisée en dette.

Le fonds financera des projets en priorité sur trois thématiques : la réduction des inégalités hommes / femmes, l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’entreprise, et l’emploi des séniors. Afin de garantir un financement à utilité sociale, le processus de sélection consiste en une évaluation quantitative et qualitative des entreprises pour s’assurer de leur trajectoire sociale en lien avec ces trois thématiques.

Malakoff Humanis indique souhaiter augmenter de 30% sur trois ans ses investissements ayant un impact social ou environnemental positif, mais ne donne pas sa base de départ.

