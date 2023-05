SFDR : Le régulateur espagnol demande davantage de transparence aux fonds

Les fonds espagnols respectent-ils le règlement européen sur la publication d’informations sur la durabilité dans le secteur financier (Sustainable Financial Disclosure ou SFDR) ? Peut mieux faire, répond le régulateur espagnol des marchés financiers, Comision nacional del mercado de valores (CNMV). Ce dernier a publié, jeudi 4 mai, les conclusions d’une étude qu’il a menée sur 40 sociétés de gestion qui géraient, en Espagne, un fonds classé article 8 (promouvant des caractéristiques ESG) ou 9 (poursuivant un objectif d’investissement durable) au sens de SFDR en mars 2022. L’échantillon représentait 37 gérants de fonds article 8 et 3 gérants de fonds catégorisés article 9.

Pour se faire, la CNMV a analysé le contenu des sites web, les prospectus et les rapports de gestion pour 2021 des fonds concernés. Dans le cas des fonds article 8, la CNMV observe que les caractéristiques ESG promues ainsi que les critères d’évaluation utilisés pour la sélection des investissements, sont « décrits de manière trop générique et peu précise », sauf quand il s’agit de fonds thématiques. « Dans ce contexte, plus de clarté et de précision est souhaitable de la part des gérants de fonds sur les caractéristiques ESG promues par leurs fonds », écrit le superviseur.

Concernant les pratiques de ces fonds article 8, la CNMV note que des critères d’exclusions sont couplés à d’autres politiques et qu’aucun ne se base exclusivement sur les exclusions.

Pour ce qui est des indicateurs de durabilité utilisés, 93% des gérants de fonds actions article 8 analysés par la CNMV ont opté pour des notations extra-financières attribuées par des sociétés tierces. Et la majorité d’entre eux s’appuient sur une notation ESG minimale pour la sélection de leurs investissements. En d’autres termes, ceux-là suivent une approche best-in-class sur l’ESG. Seulement 11% des gérants de fonds actions article 8 analysés ajoutent d’autres indicateurs de durabilité comme l’empreinte carbone de leurs investissements et la comparaison de celle-ci à un indice de référence approprié.

Les gérants de fonds obligataires ont recours à ces notations pour la dette d’entreprise tandis que pour la dette souveraine, les outils de notations ESG divergent. Agences de notation pour les uns, notations internes sur la base d’autres indicateurs (Banque mondiale, ONU, etc) pour les autres. « Bien que la réglementation n’exige pas un pourcentage minimum d’investissements présentant des caractéristiques ESG, 4 fonds sur 5 analysés fixent un pourcentage de 50 %, et 1 sur 5 des pourcentages entre 70 et 90 % », note la CNMV.

En ce qui concerne les fonds catégorisés article 9, l’étude s’est portée sur 18 fonds espagnols. Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies sont mis en avant dans leurs présentations par 86% d’entre eux, mais seulement 25% précisaient quels ODD étaient sélectionnés parmi les 17 proposés par l’ONU. Là encore, la CNMV estime qu’il serait souhaitable pour les gérants d'être plus concret dans l’identification des ODD et la pertinence de la cible de ces ODD.

« Sur les 18 fonds espagnols classés article 9, 5 % poursuivent exclusivement des objectifs environnementaux et climatiques, 17 % uniquement des objectifs sociaux et 78 % une combinaison des deux. L’augmentation progressive des informations fournies par les entreprises sur le pourcentage d’alignement de leurs activités avec la taxonomie verte européenne et les différents indicateurs climatiques et environnementaux pourrait favoriser un changement dans l’offre de fonds », estime la CNMV.

Le régulateur espagnol se penche aussi sur la présentation des indicateurs de durabilité dans les rapports annuels des fonds espagnols analysés. Pour elle, il n’est « pas opportun de proposer une notation moyenne au niveau du portefeuille » mais que celle-ci devrait être décomposée par secteurs ou activités économiques.