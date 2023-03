Sella lance un fonds en partenariat avec AllianceBernstein

La société de gestion italienne Sella vient de lancer un fonds en collaboration avec l’américaine AllianceBernstein, rapporte Funds People Italia. Le fonds US Equity Step In 2028 AB permettra aux investisseurs d’accéder au marché actions américaine de manière granduelle. La stratégie de gestion prévoit une augmentation progressive de l’exposition de la poche actions en partant d’un minimum de 10 % dans la phase de lancement. Au bout de cinq ans, la part actions américaines sera de 50 %, et elle le restera jusqu’à la date d’échéance du fonds.