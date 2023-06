Sébastien Lalevée (Arbevel) : «Notre volonté est d'être proche des dirigeants d’entreprises»

Arbevel est arrivé 1er du classement Alpha League Table 2023. La société de gestion fait une arrivée triomphale puisque c’est la première fois qu’elle apparait dans le classement avec neuf fonds éligibles gagnants. Six de ces neuf fonds investissent dans les actions françaises, ce qui souligne l’expertise du stock-picker dans ces valeurs.

Sébastien Lalevée, directeur général et directeur des gestions d’Arbevel, nous explique la gestion fondamentale de la société et la rencontre permanente avec les dirigeants des entreprises dans lesquels elle investit. Elle réalise environ 1.300 rencontres de sociétés par an, et gère 2,3 milliards d’euros dans des fonds peu concentrés. Il revient également sur la sous performance de marché des valeurs small cap et regrette le momentum de marché actuel.