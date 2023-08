Searchlight Capital gagne du terrain dans son projet de rachat de Gresham House

JP Morgan a lancé deux ETF durables activement gérés pour compléter sa plateforme ETF actions Research Enhanced Index de 7 milliards de dollars, selon la presse britannique. Le JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JSEG) et le JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JSEU) respectent les exigences des indices Paris-aligned benchmark et utilisent une approche best-in-class. Les deux fonds ont été créés sur mesure en partenariat avec MSCI et son classés article 9 SFDR, à la foi au niveau de l’indice et du portefeuille.