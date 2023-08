Savills IM crée une nouvelle fonction de responsable mondiale de la stratégie et des relations clients

Le gestionnaire d’investissements immobiliers offre à sa collaboratrice Awinder Foster un poste nouvellement créé : global head of strategy and client capital. La fonction consiste à conduire une approche coordonnée, à l'échelle mondiale, des activités de contact client de Savills IM ainsi que de la stratégie produit. Awinder Foster rendra compte à Alex Jeffrey, directeur général.

C’est à elle qu’incombera la recherche d’opportunités d’investissement partout dans le monde en mettant l’accent sur les approches Core, Core Plus et Value Add dans des secteurs tels que la dette immobilière ou encore celui de la logistique. Elle s’assurera également du déploiement de la nouvelle stratégie d’impact de Savills IM.

Produit pur et dur de l’industrie de la gestion immobilière, Awinder Foster a été, entre autres, directrice de la stratégie produit chez DRC Savills IM, la branche dédiée à la dette immobilière de la maison de gestion, et précédemment directrice financière de Kennedy Wilson Europe après avoir œuvré à des postes de direction au sein de Deutsche Bank Real Estate Special Situations Group ainsi qu’au sein de l’équipe de Merrill Lynch Real Estate Finance.