Sanso IS et Longchamp AM annoncent leur projet de fusion

Sanso Investment Solutions (Sanso IS) et Longchamp Asset Management (Longchamp AM) annoncent ce 20 juillet la signature d’un accord sous conditions suspensives dans le cadre d’un rapprochement stratégique. Selon les termes de cet accord, une fois les conditions spécifiées levées, les sociétés fusionneront, explique un communiqué. La nouvelle entité ainsi créée prendrait le nom de Sanso Longchamp Asset Management. Les modalités financières n’ont pas été dévoilées.

Toutes les deux sont des boutiques de gestion indépendantes. Sanso IS est issu du regroupement d’Amaïka AM, de Cedrus AM et de 360Hixance AM en 2017. Longchamp AM a été fondée en 2013. Le nouvel ensemble gérerait 3 milliards d’euros et compterait 37 salariés. D’après les données de son site Internet, Sanso IS apporterait 1,5 milliard d’encours et 26 collaborateurs.

«Ce rapprochement a pour objectif de créer un acteur indépendant de la gestion d’actifs capable d’affronter les défis futurs de l’industrie», énoncent les deux sociétés dans un communiqué commun. Elles assurent bénéficier «d’une forte complémentarité dans leurs produits et leur clientèle» devant leur permettre d’accélérer leur croissance.

Sanso IS s’est spécialisée dans la gestion actions et obligataire, tandis que Longchamp, dirigée par David Armstrong, est davantage orientée vers la gestion de produits structurés et l’utilisation de stratégies quantitatives.

« Cette quatrième opération de croissance externe (dont Convictions AM en 2019, NDLR) permettra un positionnement dans le top 30 des sociétés de gestion indépendantes et dans le top 100 des acteurs de la gestion française. Elle élargira nos savoir-faire en restant fidèle à notre engagement en faveur d’une finance responsable. », commente David Kalfon, président fondateur de Sanso Investment Solutions.

David Kalfon occupera le poste de président de Sanso Longchamp Asset Management, et sera accompagné de David Armstrong, en tant que directeur général.

Cette opération, soumise à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF ), devrait être finalisée avant la fin de l’année. Elle bénéficiera du soutien d’Andera Acto, acteur indépendant français du capital investissement, précise encore le communiqué.