S&P Global se lance dans les données d’impacts liés aux risques naturels et à la biodiversité

L’agence de notation américaine S&P Global a indiqué, ce mercredi, le lancement d’un nouveau jeu de données sur les risques naturels et relatifs à la biodiversité par sa filiale dédiée à la durabilité, S&P Global Sustainable 1. Ces données « évaluent » les impacts et dépendances vis-à-vis de la nature des opérations d’une société dans l’objectif d’aider à la compréhension et à la gestion de l’exposition des entreprises et portefeuilles à ces risques.

Ce nouveau service couvre plus de 17.000 sociétés selon un communiqué de S&P Global. Il produit des métriques de risque spécifiques aux risques naturels, parmi lesquels un score de dépendance ainsi qu’une mesure d’empreinte sur l’écosystème. Le service applique la méthodologie Nature Risk Profile lancée en janvier dernier par S&P Global Sustainable 1 et le programme environnemental des Nations Unies (Unep).

Concrètement, le score de dépendance varie de 0 à 1.0, 0 ne représentant aucun risque de dépendance à la nature et 1.0 un très grand risque. Il « évalue » le niveau de dépendance des opérations directes d’entreprises sur 21 services rendus par les écosystèmes à l’humain. Concernant l’empreinte sur l’écosystème, la mesure englobe trois facteurs : les terrains impactés par la société, le niveau de dégradation de l’écosystème et l’importance de l’écosystème impacté.