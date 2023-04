Rothschild et HEC créent une chaire sur la finance durable

Rothschild & Co, HEC Paris et la Fondation HEC ont annoncé la création de la chaire « Data and Impact Investment » dédiée à la finance durable, pour une durée de trois ans. Dans le communiqué annonçant cette décision, les trois entités, qui se disent «partenaires depuis plus de 10 ans», indiquent avoir «pour ambition de développer la recherche sur la finance « à impact » et participer ainsi à l’effort collectif pour la transition écologique de l’économie mondiale.» La chaire sera dirigée conjointement par Jessica Jeffers et Ferdinand Petra, tous deux professeurs de finance à HEC Paris.

La première concentrera ses travaux de recherche sur la science des données et l’investissement à impact. Un cours électif « Impact Investment » sera également créé par Jessica Jeffers à destination des étudiants de Master 1 de HEC Paris et dont le contenu sera défini en collaboration avec les équipes de Rothschild & Co, portant notamment sur des questions de financement des projets à impact.

En complément, une Académie est lancée et dirigée par Ferdinand Petra : elle sera composée, en alternance, de cours théoriques et d’ateliers pratiques, avec un accent particulier sur la finance d’entreprise durable. Rothschild & Co précise s'être impliqué dans l’élaboration du contenu pédagogique de ces cours et interagira de «manière rapprochée» avec les étudiants participants. L’objectif est de fournir une compréhension fine et concrète des actions et missions principales effectuées par les analystes de la division Investment Banking des banques d’investissement, en isolant la prise en considération des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les conseils stratégiques donnés aux entreprises et aux fonds de capital-investissement. Lancée en janvier dernier, cette académie réunira une trentaine d’étudiants de M1 chaque année pendant trois semaines.

«Notre objectif est commun, faire de l’investissement un outil essentiel pour relever les défis climatiques, environnementaux et sociaux qui s’imposent à nous.», commente François Pérol, Managing director et co-président du comité exécutif de Rothschild & Co.