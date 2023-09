Rothschild & Co nomme un directeur de la banque privée à Zurich

Rothschild & Co a annoncé la nomination d’Andreas Feller en tant que directeur de la banque privée à Zurich à partir du 1ᵉʳ octobre. Il remplacera Heinz Nesshold, qui partira à cette date pour faire valoir ses droits à la retraite.

Andreas Feller travaille chez Rothschild & Co depuis 2022 comme responsable de l’activité suisse onshore et directeur adjoint de la banque privée à Zurich. Il était chargé de la promotion et de la supervision des équipes suisses onshore à Zurich, ainsi que du développement de la clientèle dans la Suisse germanophone. Auparavant, il a travaillé chez Julius Baer pendant plus de 12 ans. Au sein de la banque privée, il a occupé plusieurs postes senior, dont directeur des solutions d’investissement et du conseil, responsable de la Banque privée Zurich, Suisse orientale et UHNWI Suisse, et responsable de la Suisse alémanique. Il a également passé près de six ans chez Vontobel comme responsable des solutions de gestion de patrimoine. Il a travaillé au sein de la Banque Clariden de 1999 à 2003 en tant que responsable de la gestion de portefeuille.

