Le marché locatif des bureaux parisiens se porte bien

Le marché locatif sur les bureaux en Ile-de-France poursuit sa reprise, avec 1.008.368 m2 placés en six mois à fin juin, +24% par rapport à la même période en 2021, confirment les chiffres de BNP Paribas Real Estate. «De quoi réviser nos prévisions de volumes annuels à 2,3 millions de m2 et revenir sur la moyenne décennale sur presque tous les créneaux de surfaces, car les négociations n’ont pas ralenti avec la conjoncture», rappelle Eric Siesse, directeur général adjoint en charge du pôle bureaux location Ile-de-France. Les grandes surfaces (>5.000 m2) sont en hausse de 38% et les très grandes surfaces (>20.000 m2) ont déjà connu cinq opérations annoncées. Mais le spécialiste insiste aussi sur la belle progression des moyennes surfaces (>1.000 m2) avec la dynamique du coworking, et sur la recherche de centralité sur tous les secteurs géographiques : Paris QCA et aussi Paris hors QCA, La Défense, Neuilly-Levallois…

«La recherche de centralité reste la tendance, et frein l'effet report en périphérie : seules 20% des entreprises sortent de Paris, et 5% y rentrent. En complément, les utilisateurs plébiscitent les immeubles ‘flex compatibles’ (95%), avec des services de qualité (espaces de réunion, restauration, détente, sport, réparation de vélos, etc.), ainsi que les certifications et labels correspondant (Breeam, HQE, WiredScore, OsmoZ, BBCA/E+C-), même pour de moins grandes surfaces», ajoute Eric Siesse.