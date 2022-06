L’inflation américaine accélère encore

L’indice des prix à la consommation (CPI) a encore accéléré en mai aux Etats-Unis, à 8,6% en rythme annuel après 8,3% en avril et 8,5% en mars, atteignant ainsi un plus haut depuis décembre 1981, a annoncé vendredi le département du Travail. Sur un mois, les prix à la consommation ont crû de 1% en mai en données corrigées des variations saisonnières, après +0,3% en avril et +1,2% en mars.

Cette mauvaise surprise a envoyé tous les indices dans le rouge. A Paris, le CAC 40 a abandonné 2,7%. Wall Street affichait des reculs du même ordre en milieu de séance.

Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s’attendaient à 8,3% en rythme annuel et 0,7% en rythme mensuel, mais n’intégraient pas une si forte hausse des prix de l’énergie (+34,6% sur un an) et des prix alimentaires (+11,9%). Les prix de l’énergie, qui avaient ralenti pour une première fois depuis longtemps en rythme mensuel en avril (-2,7%), ont repris leur chemin à la hausse (+3,9%) sous l’effet des restrictions d’offre liées à la guerre en Ukraine et du début de la «driving season» outre-Altantique.

L’inflation de base, qui exclut les prix de l’alimentation et de l’énergie, s’inscrit en hausse de 6% sur un an et de 0,6% sur un mois (après 6,2% et 0,6% en avril), alors que les économistes anticipaient de moindres augmentations (5,9% et 0,5%). Certains prix qui avaient moins augmenté en avril repartent à la hausse de plus belle sur un mois : les voitures d’occasion (+1,8%) et les vêtements (+0,7%). Au contraire, les prix des transports ont moins augmenté (+1,3% après +3,1% sur un mois, pour 7,9% sur un an). Et la poursuite de la hausse des loyers est linéaire (+0,6% sur un mois et +5,5% sur un an) alors qu’ils comptent pour 33% dans l’indice global et 51% dans l’inflation sous-jacente.

Wall Street accuse le coup

Le niveau élevé de l’inflation est une conséquence de la forte croissance américaine, alimentée en partie par les taux bas et les mesures de relance du gouvernement pour contrer les effets de la pandémie de Covid-19 au début de 2021, juste au moment où la reprise de l’économie s’est accélérée et a entraîné des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.

La Réserve fédérale (Fed) est désormais confrontée à la difficile tâche de resserrer suffisamment sa politique monétaire pour ralentir l’économie et apaiser l’inflation, sans pour autant provoquer une récession. Le 4 mai, ses responsables ont relevé les taux Fed Funds d’un demi-point de pourcentage, de 0,50% à 1% pour le haut de la fourchette. Les nouveaux chiffres de l’inflation leur donnent toute latitude pour un nouveau relèvement des taux de 50 points de base à l’issue des deux prochaines réunions du comité de politique monétaire (FOMC) qui se termineront les 15 juin et 27 juillet.