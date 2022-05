Le gestionnaire d'actifs britannique JO Hambro, fondé en 1993 par Jamie Hambro et Christopher Mills, ouvre un bureau à Paris.

Le gestionnaire d'actifs britannique JO Hambro doit annoncer ce jour l’ouverture d'un bureau commercial à Paris et la nomination de Frédéric Lejeune en tant que directeur général et responsable des ventes en France, en Belgique et au Luxembourg. Frédéric Lejeune est un habitué des développements...