Le CAC 40 passe les 7.000 points

Le CAC 40 a franchi vendredi matin, pour la première fois de son histoire, la barre des 7.000 points. L'indice de la Bourse de Paris a touché 7.011,67 points en début de séance, portant à un peu plus de 25% sa hausse depuis le début de l'année. Le CAC 40 avait battu son record datant de la bulle internet de 2000 en milieu de semaine.

Les marchés boursiers européens ont établi cette semaine de nouveaux records, considérant que les hausses de taux d'intérêt ne sont pas imminentes après les réunions de la Banque centrale européenne la semaine passée et de la Fed mercredi et de la Banque d’Angleterre jeudi.

La composition de l’indice CAC 40 a toutefois fortement changé en 20 ans, ce qui rend difficile les comparaisons. Les valeurs du luxe - LVMH, L'Oréal et Hermès sont devenues les trois plus grosses capitalisations de l'indice, devant Sanofi et Total. Dans le même temps, le segment technologique est nettement moins représenté qu’à l’époque de la bulle internet.

L’indice parisien est déjà largement au-delà de ces niveaux record si l’on tient compte des dividendes distribués depuis 21 ans. Cela explique aussi pourquoi d’autres indices européens (calculés dividendes réinvestis) sont déjà largement au-delà des niveaux de 2000.