La Chine termine l’année 2020 en forte croissance

L'économie chinoise a progressé au quatrième trimestre de 2020 à un rythme plus important qu'attendu et affiche une croissance de 2,3% sur l’ensemble de l’année. Les données officielles publiées lundi montrent que le PIB a progressé sur la période octobre-décembre de 6,5% en rythme annuel, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 6,1% après une croissance de 4,9% au troisième trimestre de 2020. Sur l'ensemble de l'année 2020, le PIB a progressé de 2,3%, d'après les données du Bureau national de la statistique (BNS), ce qui fait de la Chine l'unique grande économie à avoir évité une contraction l'an dernier. Mais, symbole de l'impact de la crise sanitaire, la croissance annuelle du PIB chinois en 2020 est la plus faible depuis plus de quatre décennies

En imposant de strictes mesures de confinement, la Chine a réussi à placer l'épidémie de coronavirus sous contrôle plus rapidement que beaucoup d'autres pays, tandis que les mesures de soutien déployées par le gouvernement et la hausse de production des industriels locaux pour approvisionner des pays paralysés par la crise sanitaire ont contribué à une dynamique positive. Le vaste secteur manufacturier a poursuivi sa forte dynamique au quatrième trimestre, avec une production industrielle qui a progressé le mois dernier de +7,3% en rythme annuel, battant le consensus et atteignant son plus haut niveau depuis mars 2019.

D'autres statistiques publiées lundi montrent néanmoins que les ventes au détail ont chuté l'an dernier de 3,9%, illustrant la fragilité de la consommation et marquant une première contraction depuis 1968. La croissance des ventes au détail en décembre a été inférieure au consensus, reculant à 4,6% après +5 en novembre. Ning Jizhe, le directeur du Bureau national de la statistique, a néanmoins déclaré lors d'un point de presse que de nombreuses conditions favorables devraient permettre à la Chine de poursuivre son rétablissement économique en 2021. Les économistes s'attendent à ce que la croissance chinoise bondisse cette année de 8,4%, un pic en dix ans, mais en grande partie due à un effet de base favorable.