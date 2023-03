Pléiade AM promeut un directeur général délégué

La société de gestion française Pléiade Asset Management a promu, fin février, Anass Raghai au poste de directeur général délégué, a appris L’Agefi.

Anass Raghai a rejoint la boutique de gestion en 2022. Il est en charge du développement de l’activité et de l’entreprise ainsi que de l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance. Après avoir débuté sa carrière chez Amundi, il a travaillé en tant que consultant en gestion d’actifs chez EY et Deloitte ainsi que chez OFI AM en qualité de chargé de projets stratégiques.

Pléiade AM, présidé par Louis de Montalambert, compte actuellement deux fonds ouverts.