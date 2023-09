Pictet AM trouve un successeur à Frédéric Rollin

Pictet Asset Management vient de recruter Christopher Dembik en tant que conseiller en stratégie d’investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg. L’ancien responsable de la recherche macroéconomique auprès de Saxo Banque succède à Frédéric Rollin, parti en juin pour ouvrir un atelier d’artistes.

Christopher Dembik a débuté sa carrière en 2009 auprès de la direction générale du Trésor français en tant qu’analyste économique, avant de rejoindre Wingate Ventures en qualité d’analyste macroéconomique et change. En 2014 il devient économiste chez Saxo Banque avant d’être nommé responsable de la recherche macroéconomique en 2016.

Christopher Dembik est titulaire d’une licence en études politiques et économiques de Sciences Po Paris et de l’Institut économique de l’Académie des sciences de Varsovie et d’une maîtrise en relations internationales de Sciences Po Paris.

Dans ses nouvelles fonctions chez Pictet, Christopher Dembik sera placé sous la responsabilité de Hervé Thiard, directeur général, et responsable France, Belgique et Luxembourg pour Pictet Asset Management.