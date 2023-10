Ostrum AM nomme deux gérants seniors obligataires

Ostrum Asset Management, affilié de Natixis Investment Management, a annoncé la nomination de deux gérants seniors, Cédric Bernard-Villeneuve et Timothée Pubellier. Ils rejoindront l’équipe de gestion taux core et des alternatifs liquides, dirigée par Alexandre Caminade.

Cédric Bernard-Villeneuve rejoindra l’équipe de gestion euro aggregate, rattaché à Rouska Winter, responsable gestion euro aggregate. Il va co-gérer le fonds Ostrum SRI Euro Aggregate. Il arrive de BNP Paribas Asset Management, où il travaillait depuis 2011, d’abord en tant que gérant de portefeuille long-diversifié à Paris, puis gérant des taux d’intérêt au sein des équipes basées à New York à partir de 2012. Il a ensuite travaillé au sein des équipes londoniennes en tant que gérant obligataire de 2014 à 2020, avant d’être promu au poste de co-responsable de l’équipe chargée de la gestion flexible obligataire internationale à Paris.

Timothée Pubellier, pour sa part, est gérant sénior au sein de l’équipe de gestion des alternatifs liquides, rattaché à Alexandre Caminade. Il sera responsable de la gestion du fonds dédié à la transition juste, dénommé Ostrum Global Sustainable Transition Bonds. Il arrive de la Financière de la Cité, où il était responsable gestion obligataire internationale depuis 2018. Il y gérait plusieurs stratégies obligataires, notamment aggregate, total return credit Investment Grade/ High Yield et dette subordonnée financière. Auparavant, il a travaillé chez Aegon Asset Management de 2015 à 2018 comme gérant obligataire. Il a démarré sa carrière en 2013 chez UBP en tant qu’analyste volatilité, avant d’être promu au poste de gérant de hedge funds en 2014.

Ostrum AM gérait près de 389 milliards d’encours pour le compte de grands clients institutionnels, notamment des assureurs, des fonds de pensions, des mutuelles et des entreprises, et administrait 513 milliards d’actifs pour le compte d’investisseurs professionnels, au 30 juin 2023. La société de gestion comptait à cette date plus de 354 milliards d’euros sous gestion en obligations, dont 30 milliards en obligations vertes.

