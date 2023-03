Opale Capital cible les 100M€ de collecte en 2023

Six mois après son lancement, Opale Capital, plateforme digitale d’investissement dans le non coté destinée aux conseillers financiers, a levé plus de 10 millions d’euros et prévoit de passer la barre des 100 millions d’euros de collecte au cours de l’année 2023. Adossé à Tikehau Capital, Opale Capital s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), banques privées et multi-family offices afin de leur permettre de proposer à leurs clients privés un accès privilégié pour investir dans des fonds traditionnellement réservés aux clients institutionnels. Plusieurs dizaines de cabinets de gestion de patrimoine sont désormais inscrits sur la plateforme. Pour accompagner le développement de l’activité, l’équipe s’est étoffée avec l’arrivée de Agathe Lauwerier, responsable des partenariats, Antoine Moulinié Paccalin, spécialiste des fonds d’investissement et d’Alexis Estrade, responsable de ses applications front-end. Opale Capital commercialise aujourd’hui deux stratégies d’investissement au capital de sociétés dans la technologie et la santé. L’équipe travaille au lancement de cinq autres fonds de capital investissement et de dette privée. A partir du mois de février 2023, de nouvelles stratégies de capital développement, d’opportunités spéciales et d’investissement secondaire seront ouvertes. D’autres classes d’actifs telles que l’infrastructure sont également en cours d’analyse.