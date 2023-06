Odey Wealth étudie plusieurs options pour son avenir

L'Agefi

Crispin Odey a menacé de trainer la Financial Conduct Authority devant la justice si elle ne renonçait pas à une enquête sur sa mauvaise conduite sexuelle pendant près de 20 ans au sein de sa société de hedge funds, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Le régulateur britannique a décidé d’ouvrir une enquête en 2021 malgré ces intimidations. La menace souligne les méthodes agressive de l’homme d’affaires pour contrer les accusations qui se sont accumulées à son encontre au fur et à mesure des années. Cette stratégie lui a permis de conserver son statut chez Odey AM et dans la City.