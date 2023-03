Odey Asset Management mise sur UBS

Adrien Paredes-Vanheule

Leucadia Asset Management, la division de gestion d’actifs du groupe américain Jefferies, a établi un partenariat stratégique avec le hedge fund Catenary Alternatives Asset Management (Catenary), basé à New York et à Miami. Catenary, fondé en 2012 par Eli Cohen, consiste en une plateforme multi-gérants actions long/short. Leucadia AM abondera le hedge fund sans déterminer le montant investi. Dans un communiqué, les coprésidents de Leucadia AM, Nick Daraviras et Sol Kumin, ont justifié l’opération par la demande importante des investisseurs pour des plateformes multi-stratégies capables de fournir de l’alpha décorrélé des marchés.