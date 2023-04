Odey Asset Management liquide une stratégie sur les matières premières

L'Agefi

Les hedge funds ont gagné plus de 7 milliards de dollars de profits en pariant contre les actions des banques pendant la récente crise qui a frappé le secteur, rapporte le Financial Times. Les vendeurs à découvert ont réalisé un gain total d’environ 1,3 milliard de dollars grâce à leurs positions courtes contre SVB, selon les données d’Ortex. Ils ont empoché 848 millions de dollar supplémentaires avec leurs paris contre First Republic. Les investisseurs ont aussi remporté 684 millions de dollars en « shortant » Credit Suisse.