Odey AM lève la suspension d’un fonds et pourrait en lever une autre

Barclays cherche à mettre un terme à ses relations de banque commerciale avec Odey Asset Management, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. JPMorgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont déjà coupé leurs liens avec la société de gestion. La banque a déclaré à la Financial Conduct Authority qu’elle veut prendre ses distance avec Odey AM, selon deux sources. L’une d’elles affirme que le processus est délicat car Barclays administre notamment les salaires d’Odey AM.