Odey AM lève la suspension d’un fonds de performance absolue

L'Agefi

La suspension des opérations du fonds LF Brook Absolute Return du gestionnaire britannique Odey Asset Management va se poursuivre, a indiqué l’administrateur du fonds Link Fund Solutions dans une lettre aux investisseurs. Le fonds a été suspendu le 12 juin après les accusations d’harcèlement sexuel par plusieurs femmes à l’encontre de Crispin Odey, désormais ex-dirigeant du hedge fund, révélées dans une enquête conjointe du Financial Times et Tortoise Media. Divers partenaires d’Odey AM, qui fournissaient des services à ce fonds et d’autres stratégies du hedge fund, ont coupé les ponts suite aux révélations.